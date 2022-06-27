МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы вокруг поставок этого вида сырья, поддерживает котировки также удешевление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал о "бессмертии" нефти

По состоянию на 18.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,57%, до 110,81 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,57%, до 109,31 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,45%, до 103,71 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг поставок нефти на фоне ряда геополитических факторов. Так, страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ. Кроме того, Франция ранее призвала нефтедобывающие страны значительно увеличить добычу нефти.

Продолжает сказываться на торгах и эмбарго ЕС на импорт нефти из России. Но вместе с этим трейдеры обращают внимание и на перспективы вокруг спроса на фоне рисков рецессии.

"Пока обсуждения G7, сфокусированные на "сдерживании" цен на российскую нефть, предлагают поддержку со стороны предложения, опасения по падению спроса в то же время растут", — приводит портал MarketWatch мнение аналитиков Zaner. Эксперты добавляют, что "эмбарго на поставки российской нефти потерпели крах, так как крупные покупатели не желают наказывать Россию".