ВАРШАВА, 28 июн — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепроводов PERN готовится к остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом рассказал глава компании Игорь Василевский. Шольц оценил предложение о предельной цене на российскую нефть

"Мы сделали домашнее задание. Наблюдая за тем, как развивается рынок нефти, как развивается рынок топлива, мы расширили наши емкости для нефти и топливных продуктов", — передает его слова агентство РАР.

Василевский напомнил, что весной 2019 года прокачка топлива по "Дружбе" уже приостанавливалась, тогда концерн обходился без "восточного" сырья 46 дней.

"Теперь после введения санкций нам придется готовиться к подаче этого сырья с моря не периодически, а полностью", — отметил он.

Глава PERN заявил, что инфраструктура предприятия готова с приостановке поставок из России, несмотря на изменившиеся внешние условия, связанные с событиями на Украине и санкциями. "Конечно, это гораздо больший масштаб и вызов, но вполне выполнимо", — отметил он. Макрон поддержал введение "лимита цен" на российский газ

Евросоюз в начале июня принял шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает в том числе постепенный отказ от импорта российской нефти.

Сейчас западные страны рассматривают возможность введения лимита цен на топливо, поступающее из России. Так, глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила о заинтересованности Вашингтона в принудительном снижении цен на российскую нефть. По ее словам, это должно увеличить поставки топлива из России, несмотря на введенные санкции. Министр подчеркнула, что США и их союзники прорабатывают такую меру на фоне рекордного роста инфляции после ограничения импорта российских энергоресурсов.