Рябков прокомментировал сообщения об остановленном США танкере из России
Рябков: МИД не получал уведомлений об остановленном властями США российском танкере
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ведомство не получало уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, однако предупредил российских экономических операторов, что не следует подвергать себя ненужным рискам в условиях, когда Вашингтон отрицает неприкосновенность частной собственности.
По словам Рябкова, по линии МИД не было никаких уведомлений. Дипломат подчеркнул, что "в нынешних условиях от американской стороны можно ожидать всего, что угодно. И здесь лучше проявлять повышенную бдительность, прежде чем действовать по привычным схемам", так как понятия частной собственности для США больше нет.
https://1prime.ru/oil/20220629/837326665.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.