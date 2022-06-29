МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ведомство не получало уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, однако предупредил российских экономических операторов, что не следует подвергать себя ненужным рискам в условиях, когда Вашингтон отрицает неприкосновенность частной собственности. WSJ: танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан

По словам Рябкова, по линии МИД не было никаких уведомлений. Дипломат подчеркнул, что "в нынешних условиях от американской стороны можно ожидать всего, что угодно. И здесь лучше проявлять повышенную бдительность, прежде чем действовать по привычным схемам", так как понятия частной собственности для США больше нет.