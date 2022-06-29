МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пока страны Запада пытаются достичь необходимого им эффекта от санкций против российской нефти, другие крупные покупатели вставляют им "палки в колеса". Пока у США и ЕС мало что выходит, считает автор чешского издания iDNES. В США объяснили, почему блокада Калининграда обернется для ЕС катастрофой

На вопрос о том, с чем связано фиаско эмбарго ан российскую нефть сам автор видит ответ в том, что ряд других крупных стран-импортеров "вставляют палки в колеса". Больше остальных, по его мнению, "отличились" Китай и Индия.

Две самые густонаселенные страны в мире, совокупная численность населения которых подходит к трем миллиардам человек, покупают у России подешевевшую нефть в огромных количествах, пишет автор. Это происходит вопреки решению Запада ввести против России санкции из-за спецоперации.

"Покупая нефть, которой "пренебрег" Запад, Китай и Индия "обнуляют" санкции против России и обеспечивают Кремлю миллиардные доходы", — считает автор Ладислав Кризанек.

Независимый Центр исследования энергии сообщил, что Москве с конца февраля удалось получить от продажи энергоносителей (в том числе нефти, газа и угля) порядка 93 миллиардов евро.

Обозреватель отмечает, что в принудительном порядке никого не заставляют присоединяться к санкциям против России, Китай, Индия и другие государства вправе принимать самостоятельные решения. Но с другой стороны, поддержка Китая или "использование момента" Индией бросают тень на эти страны, повышая потенциальный риск конфликта в экономическом взаимодействии со странами Запада.