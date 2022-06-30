МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Достаточно большая доля российских нефти и нефтепродуктов уже переориентирована на Азию, и приобретают их в этом регионе с удовольствием, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал, к чему приведет идея Запада установить лимит на цену нефти

"Сегодня в условиях того, что недружественные страны и объявляют, и практические действия производят по сокращению потребления российской нефти и нефтепродуктов, у нас уже достаточно большая доля нефти и нефтепродуктов переориентировалась на азиатско-тихоокеанские рынки. И наша нефть с удовольствием покупается, и нефтепродукты. В целом, мы обеспечиваем растущий азиатско-тихоокеанский спрос своими возможностями", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

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