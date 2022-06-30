МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Вашингтон и его союзники не дадут российским кораблям страховку на перевозку нефти, чтобы помешать поставкам топлива, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде. Новак: азиатские страны с удовольствием покупают российскую нефть

"Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", — подчеркнул он.

Американский лидер уверен, что в России начнутся трудности с добычей нефти из-за ограниченного доступа к технологиям ввиду санкций. По его словам, механизм ценовых лимитов позволит Москве получать прибыль от экспорта нефти, но она будет ниже нынешней.

При этом политик обрек американских потребителей платить высокую цену за топливо "столько, сколько потребуется", обвиняя в этом Россию. Байден пообещал, что если конгресс поддержит его предложения, среди которых отмена налога на покупку бензина, то ситуация на топливном рынке очень быстро улучшится.

"Причина, по которой растут цены на бензин, — это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием — Россия", — сказал Байден.

Президент США также подчеркнул, что не намерен в ходе предстоящей поездки на Ближний Восток просить Эр-Рияд нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо. Reuters: Евросоюз обеспокоен введением "лимита цен" на нефть

"Я не собираюсь просить их об этом. Я намерен попросить об этом представителей всех стран Персидского залива на встрече с ними. Я намерен донести, что необходимо совместное повышение объемов нефтедобычи — а не только со стороны Саудовской Аравии", — добавил Байден.

Евросоюз в начале июня принял шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает в том числе постепенный отказ от импорта российской нефти.

Сейчас западные страны рассматривают возможность введения лимита цен на топливо, поступающее из России. Так, глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила о заинтересованности Вашингтона в принудительном снижении цен на российскую нефть. По ее словам, это должно увеличить поставки топлива из России, несмотря на введенные санкции. Министр подчеркнула, что США и их союзники прорабатывают такую меру на фоне рекордного роста инфляции после ограничения импорта российских энергоресурсов.

В ходе саммита G7, который прошел в Германии 16018 июня, лидеры стран "семерки" подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. По словам Байдена, страны G7 поручили своим командам работать над деталями ценовых лимитов.