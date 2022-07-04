МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Сценарии принудительного снижения цены на российскую нефть в половину ее текущей стоимости нереалистичны, и их обсуждение скорее нужно для привлечения внимания, поделился мнением с РИА Новости директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев. Эксперты JPMorgan рассказали, когда нефть будет стоить $380 за баррель

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник отметил, что подобное заявление не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

"Сегодня мы ограничиваем цены на российскую нефть, завтра — на сою из Бразилии, а послезавтра — на автомобили из Германии и самой Японии? Это нереалистичные сценарии и обсуждают их только для привлечения внимания", — сказал Канищев.

Эксперт добавил, что ограничение цены на российскую нефть станет недопустимым прецедентом для других стран ОПЕК+. "Никто не захочет быть следующим в списке "слишком много зарабатывающих, по мнению США", стран. Противодействие такому решению будет колоссальным", — отметил он.

Руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян считает, что попытка западных стран установить потолок цены на российскую нефть свидетельствует о невозможности, по крайней мере в краткосрочной перспективе, полностью отказаться от ее закупок. "Поэтому они ищут варианты снизить свои затраты и доходы российских поставщиков", — сказал агентству эксперт.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В то же время западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС сообщали, что Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу.