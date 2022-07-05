МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник днем снижаются в связи с ожиданиями снижения спроса на этот вид сырья, также на динамику негативно влияет укрепляющийся доллар, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,61%, до 111,67 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 107,94 доллара.

Во вторник днем цены на нефть снижаются на ожиданиях уменьшения спроса на это сырье. Одной из возможных причин является ужесточение монетарной политики мировыми центробанками, так как оно может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов. Также инвесторы следят за ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Китае, которая может снизить спрос на нефть в регионе из-за ввода очередных ограничений на передвижение в стране.

Кроме того, негативное влияние оказывает укрепляющийся доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 1,09%, до 106,28 пункта. Таким образом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.