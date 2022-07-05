МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник усиливают падение до 5-6%, стоимость Brent опустилась ниже 107 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Курс евро подскочил выше 64 рублей

По состоянию на 16.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,02%, до 106,6 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 5,44%, до 102,45 доллара.