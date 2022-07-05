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2022
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Цены на нефть ускорили падение до 5%
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Мировые цены на нефть во вторник усиливают падение до 5-6%, стоимость Brent опустилась ниже 107 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.39 мск цена... ПРАЙМ, 05.07.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник усиливают падение до 5-6%, стоимость Brent опустилась ниже 107 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,02%, до 106,6 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 5,44%, до 102,45 доллара.