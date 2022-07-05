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2022
https://1prime.ru/oil/20220705/837390946.html
Нефть Brent опустилась ниже 105 долларов за баррель впервые с 12 мая
Нефть
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Мировые цены на нефть обваливаются более чем на 7%, а стоимость марки Brent впервые с 12 мая опустилась ниже 105 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 05.07.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются более чем на 7%, а стоимость марки Brent впервые с 12 мая опустилась ниже 105 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 8,05%, до 104,32 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 7,3%, до 100,59 доллара.