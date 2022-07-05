МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются более чем на 7%, а стоимость марки Brent впервые с 12 мая опустилась ниже 105 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Курс евро подскочил выше 64 рублей

По состоянию на 18.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 8,05%, до 104,32 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 7,3%, до 100,59 доллара.