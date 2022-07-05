МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обрушиваются на 8-9%, а стоимость американской марки WTI опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 11 мая, свидетельствуют данные торгов. Курс евро подскочил выше 64 рублей

По состоянию на 18.33 мск цена августовских фьючерсов на WTI падала на 8,36%, до 99,36 доллара. Стоимость фьючерсов Brent вслед за WTI опускалась ниже 104 долларов за баррель, а минуты спустя упала ниже 103 долларов. На таких уровнях нефть обеих марок торгуется с 11 мая.

На рынке нефти во вторник вечером наблюдается обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономики.

"В самом ближайшем будущем индексы Dow Jones и S&P 500 будут оказывать существенное влияние на направление движения нефти, поскольку опасения рецессии сохраняются", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler). Кроме того, по словам эксперта, есть опасения, что спрос на топливо может значительно снизиться теперь, когда День независимости США позади.