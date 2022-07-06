МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри сообщил о смерти генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. ОПЕК+ решил сохранить параметры нефтяной сделки на август

"Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо", — написал Кьяри на своей странице в Twitter, не уточняя причины смерти.

Согласно сообщению, Баркиндо умер около 23.00 (1.00 мск) 5 июля в возрасте 63 лет.

"Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества", — добавил Кьяри.

Информацию о похоронах объявят в ближайшее время, уточнил он.