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Скончался генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо
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Глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри сообщил о смерти генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. "Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси... ПРАЙМ, 06.07.2022
нефть, энергетика, новости, общество , опек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри сообщил о смерти генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
"Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо", — написал Кьяри на своей странице в Twitter, не уточняя причины смерти.
Согласно сообщению, Баркиндо умер около 23.00 (1.00 мск) 5 июля в возрасте 63 лет.
"Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества", — добавил Кьяри.
Информацию о похоронах объявят в ближайшее время, уточнил он.