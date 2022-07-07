АНКАРА, 7 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о наличии четырех перспективных месторождений нефти в провинции Адана на средиземноморском побережье страны, пишет в четверг газета Sabah. "Роснефть" открыла крупное месторождение на шельфе Печерского моря

Президент Турции Тайип Эрдоган в конце июня заявлял, что по результатам разведки в двух скважинах в Адане обнаружена нефть, стоимость запасов оценивается в один миллиард долларов.

"Еще одна захватывающая новость пришла из Аданы. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что в регионе есть четыре перспективных нефтяных месторождения", — пишет Sabah.

Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.