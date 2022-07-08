МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в минувшую пятницу показали небольшой рост на фоне опасений инвесторов о сокращении предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на опасениях за дефицит сырья

По состоянию на 14.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,35%, до 105,02 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 102,86 доллара.

В свете появившихся опасений о снижении предложения на рынке "черного золота" в пятницу нефть начала стремительно дорожать. Эти опасения подкрепляются новостями о возможной приостановке поставок казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту. Во вторник Новороссийский суд обязал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток из-за выявленных экологических нарушений, компания пытается обжаловать это решение.

Позднее в пятницу рынки ожидают еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 1 июля их число выросло на одну единицу – до 595 агрегатов.