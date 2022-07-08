МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в минувшую пятницу показали небольшой рост на фоне опасений инвесторов о сокращении предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Нефть дорожает на опасениях за дефицит сырья

По состоянию на 14.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,35%, до 105,02 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 102,86 доллара.

В свете появившихся опасений о снижении предложения на рынке "черного золота" в пятницу нефть начала стремительно дорожать. Эти опасения подкрепляются новостями о возможной приостановке поставок казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту. Во вторник Новороссийский суд обязал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток из-за выявленных экологических нарушений, компания пытается обжаловать это решение.

Позднее в пятницу рынки ожидают еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 1 июля их число выросло на одну единицу – до 595 агрегатов.