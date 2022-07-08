Путин призвал российские энергокомпании готовиться к нефтяному эмбарго а рамках европейских санкций
ПУТИН: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГОКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К НЕФТЯНОМУ ЭМБАРГО В САНКЦИОННОМ ПАКЕТЕ ЕС
https://1prime.ru/oil/20220708/837429889.html
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ПУТИН: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГОКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К НЕФТЯНОМУ ЭМБАРГО В САНКЦИОННОМ ПАКЕТЕ ЕС
https://1prime.ru/oil/20220708/837429889.html
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