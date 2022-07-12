МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России и США в 2022 году

"Рост мирового спроса на нефть в 2022 году не изменился по сравнению с оценкой предыдущего месяца и составил 3,4 миллиона баррелей в сутки. По оценкам, спрос на нефть в странах ОЭСР — 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, 1,6 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Таким образом, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.

Также ОПЕК в 2023 году ожидает рост мирового спроса на нефть на 2,7 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня 103 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что спрос на нефть в 2023 году будет поддерживаться устойчивыми экономическими показателями в основных странах-потребителях, а также улучшением геополитической ситуации и сдерживанием распространения COVID-19 в Китае.