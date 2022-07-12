МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили снижение до 7% на перспективах падения спроса на это сырье, вызванных рядом факторов, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 и 2023 годах

По состоянию на 21.10 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 7.03%, до 99,57 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 7,74%, до 96,01 доллара.

Во вторник вечером цены на нефть продолжают снижаться на фоне ряда причин. Так, например, негативно на стоимость "черного золота" валяют опасения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае и, как следствие, о вводе очередных ограничений на передвижение, снижающих спрос на этот вид сырья.

Кроме того, негативное влияние на нефтяные котировки продолжают оказывать опасения о возникновении глобальной рецессии из-за агрессивных действий мировых центробанков в разрезе денежно-кредитной политики.

Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Market Watch, полагает, что решительное следование властей КНР политике нулевой терпимости "ведет к отрицательным рискам для спроса на нефть в Китае, поскольку можно ожидать возобновления ограничений на передвижение снова и снова, в зависимости от количества случаев".

Также аналитик добавил, что "на Западе сочетание высоких цен на энергоносители и растущих процентных ставок подогревает опасения по поводу рецессии, которая серьезно повлияет на спрос на нефть".