МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Суточные объемы импорта нефти в Китай в прошлом месяце упали к минимуму с июля 2018 года, передает Reuters со ссылкой на таможенную службу КНР.

Импорт нефти в Китай в июне составил 35,82 млн тонн, сообщили в ведомстве.