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2022
https://1prime.ru/oil/20220713/837469323.html
Reuters: Китай сократил закупки нефти до минимума с 2018 года
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Суточные объемы импорта нефти в Китай в прошлом месяце упали к минимуму с июля 2018 года, передает Reuters со ссылкой на таможенную службу КНР. Импорт нефти в Китай в июне... ПРАЙМ, 13.07.2022
нефть, энергетика, новости, китай, нефть, импорт нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Суточные объемы импорта нефти в Китай в прошлом месяце упали к минимуму с июля 2018 года, передает Reuters со ссылкой на таможенную службу КНР.
Импорт нефти в Китай в июне составил 35,82 млн тонн, сообщили в ведомстве.