МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 100,09 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 96,55 доллара. Утром нефть слабо дешевела, Brent торговался ниже 100 долларов.

Нефтяные котировки восстанавливаются после падения днем ранее — во вторник Brent подешевел на 7%, WTI — на 8,5%.

Снижение цен на сырье провоцируется опасениями за спрос в Китае в связи с новой волной ужесточения коронавирусных ограничений и на фоне общей неопределенности в экономике.

"Рынок борется с краткосрочными рисками на фоне рецессии и долгосрочными проблемами дефицита инвестиций", — сообщил агентству Блумберг старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф (Hans van Cleef).

В среду вечером минэнерго США опубликует официальные данные о запасах нефти в стране за прошлую неделю, аналитики ждут снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 4,8 миллиона баррелей.