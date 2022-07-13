МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 июля, выросли на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 427,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Президент США Дж. Байден

Байден заявил, что США продолжат высвобождать нефть из резервов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 0,15 миллиона баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 485,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. При этом с начала года показатель упал больше чем на 100 миллионов баррелей.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 21,6 миллиона с 21,3 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю увеличились на 5,8 миллиона баррелей (на 2,7%), до 224,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 0,36 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 миллиона баррелей (на 2,4%) и составили 113,8 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,6 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ В США

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 июля, уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,05 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в апреле составила 11,63 миллиона баррелей в сутки, а в мае, по окончательным данным, — 11,74 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 июня понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год на 10 тысяч баррелей в день, до 11,91 миллиона баррелей в день, а на 2023 год понизило на 200 тысяч баррелей в день, до 12,77 миллиона баррелей в день.