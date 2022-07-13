МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 июля, выросли на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 427,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Байден заявил, что США продолжат высвобождать нефть из резервов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 0,15 миллиона баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 485,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. При этом с начала года показатель упал больше чем на 100 миллионов баррелей.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 21,6 миллиона с 21,3 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю увеличились на 5,8 миллиона баррелей (на 2,7%), до 224,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 0,36 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 миллиона баррелей (на 2,4%) и составили 113,8 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,6 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ В США

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 июля, уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,05 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в апреле составила 11,63 миллиона баррелей в сутки, а в мае, по окончательным данным, — 11,74 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 июня понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год на 10 тысяч баррелей в день, до 11,91 миллиона баррелей в день, а на 2023 год понизило на 200 тысяч баррелей в день, до 12,77 миллиона баррелей в день.