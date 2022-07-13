МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник вечером торгуются разнонаправленно в свете ряда факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.36 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,17%, до 99,32 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI растет на 0,23%, до 96,06 доллара.

На нефтяном рынке во вторник вечером наблюдается неоднозначная динамика цен на фоне ряда факторов. Так, негативное влияние оказывают перспективы снижения спроса, возникшие в связи с новой волной ужесточения коронавирусных ограничений в Китае. Кроме того, на рынках сохраняются опасения по поводу возможной рецессии.

Также влияние на нефтяные котировки оказывает статистика по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв). По данным минэнерго страны, запасы за неделю по 8 июля выросли на 3,3 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 0,15 миллиона. Так, статистика немного сдерживает рост цен.

При этом позитивно влияет на котировки нефти и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 107,82 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.