БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в своём летнем экономическом прогнозе повысила оценку среднегодовой цены нефти на текущий год до 108 долларов за баррель, на следующий год — до 96 долларов за баррель по сравнению с предыдущим весеннем прогнозном. США и Украина обсудили введение предельной цены на российскую нефть

"Предполагается, что цены на нефть составят в среднем 108 долларов США за баррель в 2022 году и 96 долларов США за баррель в 2023 году, что незначительно выше по обоим годам, чем ожидалось весной, но существенно выше, чем в 2021 году — 71 доллар США за баррель", — говорится в летнем прогнозе.