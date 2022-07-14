В Еврокомиссии повысили оценку среднегодовой цены нефти на текущий год
Еврокомиссия повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022 год до 108 долларов за баррель
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия в своём летнем экономическом прогнозе повысила оценку среднегодовой цены нефти на текущий год до 108 долларов за баррель, на следующий год — до 96 долларов за баррель по сравнению с предыдущим весеннем прогнозном.
"Предполагается, что цены на нефть составят в среднем 108 долларов США за баррель в 2022 году и 96 долларов США за баррель в 2023 году, что незначительно выше по обоим годам, чем ожидалось весной, но существенно выше, чем в 2021 году — 71 доллар США за баррель", — говорится в летнем прогнозе.
https://1prime.ru/oil/20220714/837484725.html
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