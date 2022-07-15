МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Европейские страны стали крупнейшим потребителем нефти из США, обогнав Азию впервые за шесть лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Бюро переписи населения США. Газовая удавка: как Европа готовится жить без "Северного потока"

"Согласно последним имеющимся данным Бюро переписи населения США, с января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей нефти, а Азия получила 191,1 миллиона баррелей. Данные показывают, что в последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти", — пишет агентство.

Как пишет Блумберг, добыча сырой нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в том, сколько еще он может отправить в Европу.

По мнению аналитика Energy Aspects Кристофер Хейнс (Christopher Haines), которое приводит агентство, по мере того, как Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на другую нефть, чтобы заменить российскую, вполне вероятно, что эти модели торговых потоков сохранятся.

"Все внимание будет приковано к тому, как ОПЕК сможет увеличить свои мощности для увеличения добычи в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть", — сказала агентству аналитик ESAI Элизабет Мерфи (Elisabeth Murphy).