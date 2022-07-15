Bloomberg: Европа становится главным рынком сбыта американской нефти, обгоняя Азию
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Европейские страны стали крупнейшим потребителем нефти из США, обогнав Азию впервые за шесть лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.
"Согласно последним имеющимся данным Бюро переписи населения США, с января по май этого года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей нефти, а Азия получила 191,1 миллиона баррелей. Данные показывают, что в последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти", — пишет агентство.
Как пишет Блумберг, добыча сырой нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. Кроме того, Ближний Восток, по-видимому, ограничен в том, сколько еще он может отправить в Европу.
По мнению аналитика Energy Aspects Кристофер Хейнс (Christopher Haines), которое приводит агентство, по мере того, как Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на другую нефть, чтобы заменить российскую, вполне вероятно, что эти модели торговых потоков сохранятся.
"Все внимание будет приковано к тому, как ОПЕК сможет увеличить свои мощности для увеличения добычи в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть", — сказала агентству аналитик ESAI Элизабет Мерфи (Elisabeth Murphy).
https://1prime.ru/oil/20220715/837505106.html