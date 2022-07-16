МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. США планируют вернуть мировые нефтяные рынки к состоянию 1980-х годов, когда Советский Союз пострадал из-за низкой стоимости "черного золота", визит Байдена на Ближний Восток может этому поспособствовать. Об этом рассказал РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев. Байден заявил, что его визит на Ближний Восток снизит цены на бензин в США

По словам эксперта, посещение американским лидером ближневосточных государств преследует задачу обеспечить Байдену победу в промежуточных выборах в конгресс. Кроме того, Белый дом, договорившись с Саудовской Аравией, может вернуть мировой рынок нефти на 30 лет назад, что пагубно скажется на российской экономике.

Суздальцев напомнил, что саудовское государство является крупнейшим поставщиком "черного золота". В конце 1980-х годов США и Саудовская Аравия снизили цены на нефть, что привело к кризису "подсевшего на нефтяную иглу" Советкого Союза. Эксперт считает, что Вашингтон намерен повторить эту ситуацию.

Политолог подчеркнул, что претворение подобного плана в жизнь сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, противник на Ближнем Востоке в виде России, которую приветсвуют страны региона. "Даже противники России оценивают то, что Россия не бросает своих союзников, а для арабского мира это очень важно", добавляет Суздальцев.

Во-вторых, на ситуацию в регионе также влияет конфликт шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии. Перед США здесь встает серьезный выбор, так как поддерживать дружественные отношения с обеими державами невозможно, а иранские энергоресурсы сейчас крайне необходимы для стран Запада, заключает эксперт.