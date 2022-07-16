МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Увеличение добычи нефти не обсуждалось на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАПГЗ), куда был приглашен президент США Джо Байден. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти до максимальной отметки

"На саммите не было обсуждения нефти", — подчеркнул глава саудовского МИД.

Отмечается, что ближневосточное государство регулярно контактирует с США и и странами-потребителями по вопросу сырой нефти.