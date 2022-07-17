МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. США полагают, что страны-чланы ОПЕК обладают возможностями для увеличения добычи нефти, ожидают от них новых шагов в ближайшее время. Об этом заявил советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Эксперт рассказал о планах США на мировой рынок нефти

По его словам, организация имеет дополнительные мощности и пространство для расширения добычи. В ближайшие недели страны-участницы могут предпринять некоторые действия в этом направлении, отметил Хохштейн по итогу визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток.

Кроме того, США ожидает увеличения нефтедобычи на миллион баррелей в сутки внутри страны к концу 2022 года. Это позволит Вашингтону отказаться от товарных интервенций на рынке "черного золота", подчеркнул Хохштейн.