МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ не станет менять свою текущую политику плавного увеличения добычи нефти: несмотря на заявления нового главы Национальной нефтяной корпорации Ливии о ее восстановлении, гарантии стабильности этой добычи пока нет, высказал мнение РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В Нигерии оценили возможность торговли нефтью и газом в рамках квоты ОПЕК

Назначенный правительством в Триполи новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (National Oil Corporation, NOC) Фархат Бенгдара в пятницу объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов. Также он заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествовавшего блокировке месторождений со стороны протестующих.

"Несмотря на заявления официальных лиц, до завершения внутриполитического конфликта никто не может гарантировать стабильность ливийской добычи, поэтому ОПЕК+ освободил страну от ограничений. На наш взгляд, на производственную политику альянса заявление нового главы NOC едва ли повлияют", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что добыча в Ливии до перебоев с поставками в среднем составляла 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Ливийская NOC в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал с апреля по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.

По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от главы правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирте.