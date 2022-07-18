МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Рыночные силы быстро подорвут любые попытки ограничения цен на российскую нефть, даже если США и ЕС убедят крупнейших азиатских импортеров присоединиться к подобными мерам. Такого мнения придерживается Хорхе Монтепек, один из создателей современной системы установления мировых цен на нефть. Reuters: "Газпром" объявил форс-мажор на поставки газа в Европу

Многие страны ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине.

Тем не менее санкции не смогли лишить Москву доходов от экспорта природных ресурсов. При этом доходы РФ только выросли: цены на нефть подскочили до 14-летних максимумов после начала операции на Украине и сейчас держатся вблизи 100 долларов за баррель.

Лидеры стран Запада предлагают ограничить доходы Москвы путем ввода потолка цен на нефть из России.

Однако история показывает, что попытки ограничить цены приводят к их росту, а не снижению, говорит Монтепек. По его словам, может возникнуть серый рынок российской нефти.

"Попытки ограничения цен уже предпринимались в периоды высокой инфляции", — напоминает Монтепек.

"США пытались повлиять на стоимость нефти в 1970-е годы, Великобритания пыталась контролировать курс фунта в 1980-х годах, а Мексика вводила потолок цен на тортильи. Однако рынок все решает сам. Меры по ограничению цен — это пустая трата времени", — резюмирует он.

"Давайте предположим, что все возможные покупатели в мире будут согласны", — отметил Монтепек.

"Тогда Россия скажет: ‘Я не продам ни капли нефти' и объявит аукцион. Система сразу же будет сломана, поскольку у рынка будет альтернатива рыночной цене на нефть", — добавил он.

Монтепек был директором по глобальным рынкам и рыночной информации Platts, подразделения McGraw Hill Financials Inc, с 2002 по 2016 год. Он создал механизм ценообразования по принципу последней цены. Цены на нефть усилили рост до 5%

По его словам, особенно сложно ввести потолок для цен, когда предложение столь ограничено.

"Посмотрите на Иран. Если есть различие между рыночной ценой и искусственно установленной ценой, оно всегда будет обусловлено спросом", — отметил Монтепек.

Даже если Россия будет продавать нефть по ценам, установленным в рамках ценового потолка, покупатели могут оказать давление на эту систему, подчеркнул Монтепек. Потребители захотят покупать более дешевую нефть, чтобы максимизировать свою выгоду или перепродать ее.

"Такие страны как Индия могут зарезервировать миллион баррелей нефти и сказать, что им он нужен больше, чем кому бы то ни было еще, — отметил Монтепек. — Поэтому покупатели будут сами способствовать повышению цен. Очередь желающих приобрести дешевую нефть выстроится до самого Санкт-Петербурга".