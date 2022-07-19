ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам.

"Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно", — сказал он.