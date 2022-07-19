Путин: США должны перестать вывозить нефть из Сирии
Путин: США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны
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ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам.
"Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно", — сказал он.
https://1prime.ru/oil/20220719/837540514.html
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