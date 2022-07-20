МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером несколько замедлили темпы снижения на данных о неожиданном уменьшении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США снизились за вторую неделю июля

По состоянию на 17.55 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,33%, до 106,99 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 99,81 доллара. До выхода статистики нефть дешевела на 1,2-1,8%.

Нефтяные трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на сырье на фоне нестабильной экономической ситуации в мире. Поэтому инвесторы обратили внимание на данные о том, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 июля, сократились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 426,6 миллиона баррелей, в то время как ожидался их рост.

Однако запасы бензина увеличились на 3,5 миллиона баррелей — до 228,4 миллиона баррелей при прогнозе небольшого снижения. Запасы дистиллятов вместе с тем снизились больше прогноза — на 1,3 миллиона баррелей.