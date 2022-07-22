МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Индия нарастила закупки нефти с Дальнего Востока России, которую предпочитают китайские НПЗ. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg. Названы две ошибки США, которые сделают нефть в полтора раза дороже

Четыре судна, перевозящих российскую нефть сорта ВСТО, направились в Индию. Два танкера должны прибыть в порт Парадип на восточном побережье Индии, согласно данным Bloomberg. Там расположен НПЗ, принадлежащий Indian Oil Corp. В июне в Индию направлялись три судна с нефтью ВСТО, а в апреле — всего лишь одно, сообщает Эмма Ли, аналитик Vortexa.

В Indian Oil не ответили на запрос Bloomberg о комментариях.

Нефть ВСТО обычно не привлекательна для индийских покупателей из-за большого расстояния от российского порта Козьмино, где проводится ее погрузка. Кроме того, нефть ВСТО обычно поставляется танкерами класса "Афрамакс", которые перевозят меньшие объемы нефти. Однако трейдеры говорят, что индийские НПЗ могли покупать нефть ВСТО из-за ее более низкой цены по сравнению с нефтью, добываемой в странах Персидского Залива и в Западной Африке.

Партии нефти ВСТО могут быть поставлены в Китай примерно за пять дней. Китайские НПЗ активно закупают дешевую российскую нефть вместо нефти из Западной Африки и Бразилии.