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2022-07-22T16:21:10+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220722/837576146.html

Набиуллина предупредила о росте мировых цен на нефть из-за санкций

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВВЕДЕНИЕ ПОТОЛКА ЦЕН НА НЕФТЬ ИЗ РФ ПРИВЕДЕТ К РОСТУ МИРОВЫХ ЦЕН, РОССИЯ ПЕРЕНАПРАВИТ ПОСТАВКИ В СТРАНЫ, КОТОРЫЕ К ЭТОМУ НЕ ПРИСОЕДИНЯТСЯ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 22.07.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60