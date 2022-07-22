2022-07-22T16:21:10+03:00
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2022-07-22T16:21:10+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220722/837576146.html
Набиуллина предупредила о росте мировых цен на нефть из-за санкций
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ВВЕДЕНИЕ ПОТОЛКА ЦЕН НА НЕФТЬ ИЗ РФ ПРИВЕДЕТ К РОСТУ МИРОВЫХ ЦЕН, РОССИЯ ПЕРЕНАПРАВИТ ПОСТАВКИ В СТРАНЫ, КОТОРЫЕ К ЭТОМУ НЕ ПРИСОЕДИНЯТСЯ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 22.07.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВВЕДЕНИЕ ПОТОЛКА ЦЕН НА НЕФТЬ ИЗ РФ ПРИВЕДЕТ К РОСТУ МИРОВЫХ ЦЕН, РОССИЯ ПЕРЕНАПРАВИТ ПОСТАВКИ В СТРАНЫ, КОТОРЫЕ К ЭТОМУ НЕ ПРИСОЕДИНЯТСЯ — НАБИУЛЛИНА