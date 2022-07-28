2022-07-28T14:12:48+03:00
2022-07-28T14:12:48+03:00
2022-07-28T14:12:48+03:00
2022
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Гендиректор Shell оценил вероятность дальнейшего роста цен на нефть
Нефть
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Рост цен на нефть более вероятен, чем их снижение, поскольку ограниченное предложение перевешивает любые риски для спроса, полагает гендиректор Shell Бен ван Берден. "С текущих... ПРАЙМ, 28.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рост цен на нефть более вероятен, чем их снижение, поскольку ограниченное предложение перевешивает любые риски для спроса, полагает гендиректор Shell Бен ван Берден.
"С текущих уровней более вероятен рост, чем снижение нефтяных цен, — отмечает ван Берден. — Спрос не восстановился полностью, а предложение определенно ограниченное".
Потенциал увеличения предложения ОПЕК и производителей сланцевой нефти в США ограничен, а влияние санкций в отношении российской нефтяной отрасли пока проявилось не полностью, добавляет он.
"Предложение на рынках энергоносителей недостаточное," — отметил ван Берден. Добыча будет ограниченной, а цены — волатильными не только в этом году, но и в следующем, заключил он.