МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рост цен на нефть более вероятен, чем их снижение, поскольку ограниченное предложение перевешивает любые риски для спроса, полагает гендиректор Shell Бен ван Берден. Цены на нефть усиливают рост в ходе торгов четверга

"С текущих уровней более вероятен рост, чем снижение нефтяных цен, — отмечает ван Берден. — Спрос не восстановился полностью, а предложение определенно ограниченное".

Потенциал увеличения предложения ОПЕК и производителей сланцевой нефти в США ограничен, а влияние санкций в отношении российской нефтяной отрасли пока проявилось не полностью, добавляет он.

"Предложение на рынках энергоносителей недостаточное," — отметил ван Берден. Добыча будет ограниченной, а цены — волатильными не только в этом году, но и в следующем, заключил он.