МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть сорта Brent на предстоящей неделе могут немного подрасти, целевой диапазон составляет $101-110 за баррель, рассказал в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Дефицит на нефтяном рынке из-за сжатого предложения, энергокризис в Европе, где спотовые цены на газ находятся вблизи $2000 за тысячу кубометров, а также высокий спрос инвесторов на рисковые активы пока перевешивают риски падения спроса на топливо вследствие надвигающейся глобальной рецессии", — пояснил он свой прогноз.

Главным событием недели для нефтяного рынка будет ежемесячная встреча стран ОПЕК+, которая состоится в среду 3 августа. По информации СМИ, нефтяной альянс или не будет повышать квоты на добычу нефти в сентябре, или может немного нарастить производство. Решение ОПЕК+, вероятно, поддержит нефтяные цены, т.к. предложение нефти останется сжатым (несмотря на все попытки США оказать давление на Саудовскую Аравию и ОПЕК).

Риском для нефтяных цен являются нарастающие признаки приближающейся глобальной рецессии. Собеседник напомнил, что в мировой финансовый кризис в 2009 году нефть Brent падала до $40 за баррель. В пандемию COVID-19 в 2020 году Brent снижалась до $20 за баррель.

На прошедшей неделе данные по ВВП США за 2-й квартал показали, что крупнейшая экономика мира находится в технической рецессии. На этой неделе индексы PMI по странам за июль могут подтвердить, что деловая активность перешла к сокращению как в США, так и в еврозоне, что негативно для спроса на нефть. Данные по рынку труда в США за июль, которые будут опубликованы в пятницу, также покажут степень замедления американской экономики.