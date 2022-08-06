МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом с целью повлиять на нефтяной рынок окончились провалом. Об этом пишет французская газета Marianne. Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

Как сообщает издание, главы западных государств в конце июля провели двусторонние встречи с наследным принцем Саудовской Аравии. Американский и французский лидеры таким образом стремились подтолкнуть страны ОПЕК+ к значительному увеличению добычи нефти с расчетом на последующее падение цен на "черное золото".

Отмечается, что 3 августа в Вене ОПЕК и ее партнеры, в том числе Россия, решили увеличить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день. Этого объема, по словам газеты, хватит только на 86 секунд мирового потребления топлива.