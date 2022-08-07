МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для координации возможных действий в связи с пожаром на нефтехранилище. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Куба запросила международную помощь в связи с пожаром на нефтехранилище

"В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия", — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

В МИД России также выразили поддержку кубинцам и глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, произошла серия взрывов. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Для помощи в тушении огня на Кубу прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы.