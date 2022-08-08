МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. За последние несколько месяцев Индия в три раза увеличила объем импорта российских нефтепродуктов: так, суточный объем составил почти сто тысяч баррелей, пишет Economic Times. СМИ раскрыло ключевой фактор в энергетической борьбе России и Запада

Мазут составляет почти 70% от объема поставок, остальное — биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки.

Последние три года Индия в среднем покупала у России продуктов нефтепереработки в объеме 30 тысяч баррелей в сутки, согласно информации компании Vortexa. При этом Нью-Дели в июле сократил покупку российской нефти на пять процентов, до 917 тысяч баррелей в день, а в последнюю неделю прошлого месяца и первую неделю августа показатель опустился ниже 400 тысяч баррелей.

На второй неделе августа — с 8 по 12 число — прогнозируется, что импорт сырья превысит 1,1 миллиона баррелей в сутки. Как считает аналитик Vortexa Серены Хуан, Россия вытеснила поставки продавцов из Ближневосточного залива, США и Западной Африки. При этом Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти в июле. Сюда было поставлено 1,06 миллиона баррелей в день. Европа, которая начала вводить эмбарго на российское сырье, купила у Москвы в июле около 1,9 миллиона баррелей в день. При этом покупки российского дизельного топлива взлетели на 13%. Что будет с курсом рубля на этой неделе

Поставки российского угля в Индию вырос на десять процентов в прошлом месяце и составили 2,03 миллиона тонн. В итоге Россия заняла третье место по объему экспорта угля.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, Индия нарастила закупки нефти с Дальнего Востока России, которую предпочитают китайские НПЗ.

Нефть ВСТО обычно не привлекательна для индийских покупателей из-за большого расстояния от российского порта Козьмино, где проводится ее погрузка. Кроме того, нефть ВСТО обычно поставляется танкерами класса "Афрамакс", которые перевозят меньшие объемы нефти. Однако трейдеры говорят, что индийские НПЗ могли покупать нефть ВСТО из-за ее более низкой цены по сравнению с нефтью, добываемой в странах Персидского Залива и в Западной Африке.