МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают опускаться, рынки опасаются влияния возможной рецессии на спрос на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал падение цен на нефть

По состоянию на 17.36 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21%, до 94,72 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 88,62 доллара.

Трейдеры по-прежнему обеспокоены возможностью рецессии в мировой экономике, что может ослабить спрос на нефть. На фоне высокой инфляции, которая в значительной степени связана и с ростом цен на энергоносители, мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок, что связано с рисками для экономики.

Во вторник рынки ожидают публикацию краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США, в публикации будут содержаться данные по ожидаемой стоимости нефти Brent и WTI и уровню добычи в стране в ближайшие годы.