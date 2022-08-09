МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Котировки нефти продолжают расти. На передний план вернулись опасения относительно предложения, поскольку Россия заявила о приостановке поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" из-за проблем с оплатой транзита, сообщило агентство Рейтер. Цены на нефть продолжают расти на новостях об ограничении поставок в Европу

Около 15.03 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,01 доллара, или 1,1%, по 97,66 доллара за баррель. Ранее во вторник котировки опускались до 94,90 доллара. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 75 центов, или 0,8%, до 91,51 доллара за баррель, отскочив от сессионного минимума 89,05 доллара.

Кроме того, поддержку ценам оказывает ослабление доллара: индекс доллара ICE около 14.25 по Гринвичу снизился на 0,23% до 106,09.

До того, как появились новости о проблемах с поставками по "Дружбе", нефть находилась под давлением на фоне страхов рецессии и ввиду прогресса в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном.

"Продажи ранее во вторник были вызваны перспективами дальнейших переговоров по ядерной сделке с Ираном", — отметил Джим Риттербуш, президент Ritterbusch and Associates. Возобновление ядерной сделки может привести к увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок. Тем не менее Риттербуш считает маловероятным успешный исход переговоров с Ираном.