МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются на 1%, рынки обращают внимание на новости о поставках российской нефти в Европу, также ожидают статистику по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. "Транснефть" возобновит поставки нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"

По состоянию на 13.51 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,27%, до 95,09 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до 89,33 доллара.

В среду Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из РФ через свою территорию в Венгрию и Словакию. При этом немногим позже глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба", прекратившиеся во вторник, могут быть возобновлены уже в течение среды.

Ранее компания "Транснефть" сообщала, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны.

Инвесторы также ожидают публикацию еженедельной статистики по коммерческим запасам нефти в США. Согласно оценке Американского института нефти (API), запасы в стране за неделю по 5 августа выросли на 2,2 миллиона баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут повышение запасов только на 0,1 миллиона баррелей.