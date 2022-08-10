МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду продолжают падать на сообщениях о возобновлении поставок по трубопроводу "Дружба". Кроме того, запасы нефти в США увеличились намного сильнее, что ожидалось, и это также оказывает давление на котировки, сообщает агентство Рейтер. Нефть по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Словакию

Около 11.07 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 1,66 доллара, или 1,7%, до 94,65 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,70 доллара, или 1,9%, до 88,80 доллара за баррель.

Российская компания "Транснефть" в среду возобновила поставки по южной ветке трубопровода "Дружба", передает РИА Новости, ссылаясь на президента компании Игоря Демина.

Украина в начале этого месяца приостановила поставки российской нефти в некоторые страны Центральной Европы из-за проблем с оплатой транзита в условиях санкций, сообщили в компании "Транснефть" в среду.

Запасы нефти в США на неделе 30 июля — 5 августа увеличились на 5,5 млн баррелей, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Нефтедобыча и загруженность НПЗ также возросли. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали увеличения запасов нефти примерно на 100 000 баррелей.

Совокупные поставки топлива на потребительский рынок США на отчетной неделе увеличились до 9,1 млн баррелей в день, однако среднее значение за последние четыре недели составляет 8,9 млн баррелей в день, что на 6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Данные по спросу на бензин оказались неплохими для этого времени года", — отметил Джон Килдафф из Again Capital. "Приятно видеть почти нормальный показатель (спроса на бензин)", — добавил он.

Индекс потребительских цен (CPI) в июле остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем на фоне резкого падения цен на бензин. Инфляция в США росла в течение прошедших двух лет. Slovnaft: нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста индекса CPI в июле на 0,2%.

Между тем ФРС просигнализировала, что ей необходимо будет увидеть снижение индекса CPI по итогам нескольких месяцев подряд, прежде чем она сможет отказаться от активного ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на замедление инфляции.