МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне увеличились к маю на 20,9 миллиона баррелей и были на 261 миллион баррелей ниже средних пятилетних значений и на 236 миллионов баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ОПЕК в июле увеличила добычу, но меньше разрешенного сделкой ОПЕК+ объема

"По предварительным данным за июнь, общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 20,9 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы составили 2,712 миллиарда баррелей, что на 163 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 261 миллион баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 236 миллионов баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.