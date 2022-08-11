Reuters: добыча нефти на трех платформах в Мексиканском заливе остановлена
Reuters: Shell остановила добычу нефти на трех платформах в Мексиканском заливе
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell остановила добычу нефти на трех глубоководных платформах в Мексиканском заливе в связи с закрытием соединяющих их трубопроводов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Shell заявила о том, что ее платформы Mars, Ursa и Olympus закрыты… Shell закрыла свои трубопроводы Mars и Amberjack из-за протечки на компрессорной станции Fourchon", — сообщило агентство.
В заявлении компания отметила, что координирует свои действия с местными властями и мобилизирует персонал и оборудование для оценки ситуации. Shell при этом не указывает, когда трубопроводы могут возобновить работу.
Общая добыча на трех платформах Shell составляет 410 тысяч баррелей в сутки, добавляет агентство со ссылкой на данные компании.
Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.
https://1prime.ru/oil/20220811/837767868.html
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