МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell остановила добычу нефти на трех глубоководных платформах в Мексиканском заливе в связи с закрытием соединяющих их трубопроводов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"Shell заявила о том, что ее платформы Mars, Ursa и Olympus закрыты… Shell закрыла свои трубопроводы Mars и Amberjack из-за протечки на компрессорной станции Fourchon", — сообщило агентство.

В заявлении компания отметила, что координирует свои действия с местными властями и мобилизирует персонал и оборудование для оценки ситуации. Shell при этом не указывает, когда трубопроводы могут возобновить работу.

Общая добыча на трех платформах Shell составляет 410 тысяч баррелей в сутки, добавляет агентство со ссылкой на данные компании.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.