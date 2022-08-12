ПРАГА, 12 авг — ПРАЙМ. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновятся в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск), сообщила словацкая фирма-оператор Transpetrol. Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти

"Прокачка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" возобновится в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск)", — говорится в сообщении.

Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.

Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.

В свою очередь, глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что вину за приостановку поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" не несут ни российская, ни украинская сторона. По его словам, в одном из банков в Западной Европе произошла техническая ошибка, связанная с санкциями против РФ.

Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.

По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по южной ветке трубопровода "Дружба" и столько же — по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.