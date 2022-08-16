МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник слабо снижаются на статистике из Китая и ожиданиях по ядерной сделке, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Цены на нефть во вторник днем перешли к росту

По состоянию на 17.39 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,80%, до 94,34 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до 88,77 доллара.

Опубликованная в понедельник статистика по Китаю, которая показала более медленный рост промышленного производства по сравнению с прогнозами, подогревает опасения инвесторов по поводу замедления китайской экономики, которое может являться сигналом о приближающемся глобальном экономическом спаде. "Главным драйвером снижения, который удерживает цены на нефть на уровне около 90 долларов или ниже, является угроза мировой рецессии и китайские локдауны", — сказал агентству Блумберг главный рыночный аналитик брокера OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).

Ещё одним фактором снижения цен на нефть является возможный возврат Ирана к условиям ядерной сделки, который позволит этому государству возобновить поставки "чёрного золота" на рынок в количестве до 3,7 миллиона баррелей в день через полгода после потенциального снятия санкций.