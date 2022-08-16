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2022
https://1prime.ru/oil/20220816/837803904.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть падают на 3,5-4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с 18 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.05... ПРАЙМ, 16.08.2022
нефть, энергетика, новости, мир, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3,5-4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с 18 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.05 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,46%, до 91,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 4,03%, до 85,83 доллара.