МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3,5-4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с 18 февраля, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть во вторник снижаются на статистике из Китая

По состоянию на 21.05 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,46%, до 91,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 4,03%, до 85,83 доллара.