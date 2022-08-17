МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером примерно на 1% после данных о падении ее запасов в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Генсек ОПЕК заявил, что организация не в ответе за рост цен на нефть и газ

По состоянию на 18.03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% — до 93,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,21%, до 87,58 доллара.

До выхода статистики стоимость этих марок находилась на уровнях 93,5 и 88,02 доллара соответственно, затем кратковременно подскочила до 93,9 и 88,4 доллара.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю упали максимальными с апреля темпами — на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей. Кроме того, запасы бензина в стране сократились значительно больше прогноза – на 4,6 миллиона баррелей, до 215,5 миллиона. При этом запасы дистиллятов выросли на 0,8 миллиона баррелей и достигли 112,3 миллиона баррелей.