МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, при этом неделю, вероятнее всего, котировки завершат в минусе, свидетельствуют данные торгов. СМИ узнали о договоренностях по экспорту иранской нефти

По состоянию на 20.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,18% — до 96,75 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 91 доллара.

С начала недели Brent подешевел на 1,5%, WTI – на 1,2%. Недавний оптимизм сменился вернувшимися опасениями ухудшения состояния мировой экономики и возможных рисков для спроса на нефть. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг иранской ядерной сделки.

"Цены на нефть будут очень изменчивыми и волатильными до тех пор, пока у нас не появится ясность", — приводит агентство Блумберг слова старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин (Rebecca Babin).

Ранее в пятницу были опубликованы еженедельные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 19 августа их число не изменилось с уровня прошлой недели в 601 агрегат.