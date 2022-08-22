МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг. Цены на нефть в Азии падают на фоне роста поставок из США и Бразилии

Говоря о текущих сложностях на рынке нефти, он отметил, что страны ОПЕК+ в прошлом сталкивались с более затруднительными ситуациями, которые сплотили группу и сделали ее сильнее.

"ОПЕК+ обладает приверженностью, гибкостью и средствами в рамках существующих механизмов Декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+ — ред.), которые позволяют решать подобные проблемы и предоставлять для этого рекомендации, включая сокращение добычи в любое время и в различных формах, как это было четко и неоднократно продемонстрировано в 2020 и 2021 годах", — сказал министр, слова которого цитирует саудовское госагентство SPA.

"Вскоре мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года, которое будет основываться на нашем предыдущем опыте, достижениях и успехах", — продолжил он. Бен Сальман подчеркнул, что альянс полон решимости сделать новое соглашение более эффективным, чем прежде.