МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером замедлили темпы снижения до менее чем 1%, рынки отреагировали на заявление министра энергетики Саудовской Аравии о скором начале работы ОПЕК+ над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, свидетельствуют данные торгов. В Саудовской Аравии анонсировали работу над новым соглашением ОПЕК+

По состоянию на 19.29 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,92%, до 95,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 89,59 доллара. Ранее вечером до заявления нефтяные цены снижались в диапазоне 3-4%.

Нефтяные котировки в понедельник вечером значительно замедлили снижение после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. По словам министра, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.

Кроме того, положительно на нефтяные котировки влияют очередные планы правительства КНР по поддержке недвижимости, что, в свою очередь, может укрепить экономику страны и увеличить спрос на "черное золото".